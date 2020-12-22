Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
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Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı

22.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:50
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 3, İliç'te 8 ve Üzümlü ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 3 greyder, 2 kepçe, 1 bıçaklı kamyon desteğiyle 3 ekip halinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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