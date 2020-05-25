Erzincan'da kar ve tipi etkili oluyor
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Erzincan'da kar ve tipi etkili oluyor

Erzincan'da kar ve tipi etkili oluyor Kar fırtınasına yakalanan çobanın cesedi bulundu Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi olumsuzluklara yol açtı.

25.05.2020 04:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 05:00

Erzincan'da kar ve tipi etkili oluyor

Kar fırtınasına yakalanan çobanın cesedi bulundu

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi olumsuzluklara yol açtı. Yaylada kar fırtınasına yakalanan bir çobanın cesedine ulaşıldı.

Erzincan kent merkezinde sağanak yağış görülürken yüksek kesimlerde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Mayıs ayının sonlarına doğru adeta kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde kışlık lastikleri bulunmayan araçlar zincir takarak ilerleyebildi. Karayolları ekipleri de güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Koçyatağı köyünde de kar fırtınasına yakalandığı düşünülen Süleyman Akpolat'ın cesedi donmuş halde bulundu. Erzincan- Sivas karayolu üzerindeki köyünden koyunları otlatmak için yaylaya giden Akpolat'tan uzun süre haber alınamayınca durum güvenlik güçlerine bildirildi. Yapılan aramalar sonucunda Akpolat'ın donmuş cesedi gece saatlerinde jandarma tarafından Beşgözeler mevki yakınlarındaki dere yatağı içerisinde bulundu. Akpolat'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Erzincan'da kar ve tipi etkili oluyor

Kaynak: İHA

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