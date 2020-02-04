Erzincan'da kar tatili
Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Erzincan'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.
04.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:00
Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Erzincan'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilerimize öğleden sonra tatil edilmiştir" denildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA