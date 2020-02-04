Erzincan'da kar tatili
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Erzincan'da kar tatili

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Erzincan'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.

04.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:00
Erzincan'da kar tatili

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren 'da merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilere öğleden sonra okullar tatil edildi.


İl 'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçedeki taşıma kapsamındaki öğrencilerimize öğleden sonra tatil edilmiştir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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