Erzincan'da kar sürprizi (2)
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Erzincan'da kar sürprizi (2)

YAYLADA MAHSUR KALAN KÖYLÜLER İÇİN SEFERBER OLDULARKar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesi Karadağ Mevkisinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardımına Erzincan Off-road ekibi ile Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti.

Erzincan'da kar sürprizi (2)
24.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:57

YAYLADA MAHSUR KALAN KÖYLÜLER İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesi Karadağ Mevkisinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardımına Erzincan Off-road ekibi ile Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti. Araçlar, Off-road araçları ile çekilerek, vatandaşlar kurtarıldı. 

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Çimenli yaylasında mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Erzincan AFAD ekipleri yetişti. Saat 08.00'den beri mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekiplerince bölgeden alınıp, köylerine ulaştırıldı.

Köye getirilen vatandaşlar, kar yağınca yolu kaybettiklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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