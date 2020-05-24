Erzincan'da kar sürprizi
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Erzincan'da kar sürprizi

ERZİNCAN ve çevresinde, hava sıcaklıklarının yaklaşık 15 derece düşmesi ile şehir merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Erzincan'da kar sürprizi
24.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:07

ERZİNCAN ve çevresinde, hava sıcaklıklarının yaklaşık 15 derece düşmesi ile şehir merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Erzincan- Gümüşhane Karayolu Ahmediye mevkisi ile Refahiye ilçesinin yüksek kesimleri, beyaza büründü.

Erzincan'da, akşam saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar vatandaşları şaşırtırken, Erzincan- Gümüşhane karayolu Ahmediye mevkisinde kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte zorlandı. Refahiye ilçesinin 2 bin metre rakımlı Dumanlı Yaylası ve Aydıncık Mezrası'nda da kar yağışı etkili oldu. Çimen Yayla'sında kar yağışına yakalanan hayvan üreticileri güvenlik güçlerine ulaşarak yardım istedi. Erzincan İl Afet ve Koordinasyon İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşlara çadır ve yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıktı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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