Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan-Sivas kara yolunda etkisini artıran kar nedeniyle yolda bekleyenlere asker ve polislerce çorba dağıtıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan- Sivas kara yolunda etkisini artıran kar nedeniyle yolda bekleyenlere asker ve polislerce çorba dağıtıldı.

Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle karayolunda çok sayıda sürücü araçlarını park alanına çekerek beklemeye başladı.

Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.

Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

Erzincan'da kar nedeniyle yolda bekleyenlere çorba ikramı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Asker, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title