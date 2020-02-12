Erzincan'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

12.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:10

Erzincan il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın okullar tatil edildi.

Vali Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA