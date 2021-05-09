Erzincan'da kapanmanın 10'uncu gününde cedde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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Erzincan'da kapanmanın 10'uncu gününde cedde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Erzincan'da kapanmanın 10'uncu gününde cedde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük tam kapanmanın 10'uncu gününde Erzincan'ın genel anlamda cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak olan 17 günlük tam kapanmanın 10'uncu gününde Erzincan'ın genel anlamda cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs ile mücadele tüm ülkede sıkı tedbir ve önlemler eşliğinde devam ediyor. Erzincan'ın en işlek caddeleri, kentin birçok noktasında ve ara sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlemi uyguluyor.

Kent merkezinde zaman zaman araç yoğunluğunun yaşandığını söyleyen taksici esnafı Nizamettin Özaydın, "Yaya gezen yok ama araba ile gezenler var. Sadece şehrin merkezlerinde var, ara mahallelerde yok. Marketlerin önünde araba çok, nereye gidiyor onu da bilemiyoruz. Bu süreç normale dönerse yine aynı olacağımızdan şüpheleniyoruz. Ama tabi ki vaka sayıları da gittikçe düşüyor. Bu da sevindirici." dedi.

Kısıtlamalardan memnun olduğunu belirten vatandaşlardan Gülbeyi Karataş ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Eğer sağlığımızı düşünüyorsak ne derlerse onu yapacağız. Vaka sayılarında da düşme var, eğer biraz daha kendimizi korursak, mesafemizi korursak, gidiş gelişleri biraz daha engellersek, komşuya gitmeyi, arkadaşa gitmeyi engellemek lazım. Şu anda memnunuz. İnşallah daha da iyi olacak." diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan'da kapanmanın 10'uncu gününde cedde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
Erzincan'da kapanmanın 10'uncu gününde cedde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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