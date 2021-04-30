Erzincan'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
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Erzincan'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Erzincan'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyü İnaklı mezrası yakınlarında 24 AF 875 plakalı kamyonu ile seyir halinde olan Ali P, toprak yolda rampa çıktığı sırada aracını durdurdu.

Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonun, geri kayarak şarampole düştü.

Kazada yaralanan araçtaki Atakan G. (3), Alihan Y. (3) ve Yasemin Y. (28), 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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