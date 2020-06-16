Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı
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Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı

Erzincan'da bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

16.06.2020 04:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 04:56

Erzincan'da bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Akşam saatlerinde Karasu Nehri'ne düşen 07 LFC 96 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet Dil'in (62) de cesedi bulundu.

Dil için bölgeye gelen dalgıç polisler nehir içinde, AFAD ekipleri ise nehir boyunca çalışma yürüttü.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Dil'in cesedini nehire gömülen kamyonette sıkışmış halde buldu. Çıkarılan ceset otopsi için Kemaliye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza yapan ailenin hastaneye gelen bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Bu arada, kamyonetin nehirden çıkarılması için sabah saatlerinde bölgeye özel vinçler gönderileceği öğrenildi.

Olay

Mehmet Dil'in kullandığı 07 LFC 96 plakalı kamyonet, akşam saatlerinde Kemaliye ilçesi girişindeki Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düşmüştü.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, nehirden Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Muhammed İlçin (1) ve Süleyman Kalkan'ın (2) cesedini çıkarmıştı.

Yaralanan Kader (30) ve Ayşe (6) İlçin ile Kübra Dil (24) Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Olay yerine gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, nehirde kaybolan sürücünün bulunması için çalışma başlatan ekiplerden bilgi almıştı.

Erzincan'da kamyonetin nehre düştüğü kazada ölü sayısı 5'e çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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