Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.A'nın kullandığı 24 BC 264 plakalı kamyonet Ulalar mahallesi girişinde bulunan kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Özperçin'e (55) çarptı.

Ağır yaralanan Özperçin, 112 Acil sağlık tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Özperçin kurtarılamadı.

Özperçin'in cenazesi otopsi işlemlerin yapılması için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü İ.A, gözaltına alındı.

Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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