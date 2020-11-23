Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

23.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:42
Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erkan Alan'ın kullandığı 29 AS 912 plakalı kamyonet, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yanlızbağ Belde Belediye binası önünde Eyüp Keleş idaresindeki 69 AAB 382 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Keleş ile İlyas Keleş, Haliş Kuştul ve Yunus Keleş, kamyonetteki Ekrem Alan, Furkan Daştan ve Afganistan uyruklu Nasratullah Kadiri yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İlyas Keleş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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