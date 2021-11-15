Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Okan D'nin kullandığı 24 AAC 567 plakalı kamyonet, Erzincan-Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağı'nda, Erdinç D. idaresindeki 34 EBS 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan kamyonet sürücüsü, araçtaki Mehmet N. ve Ferhat N. ile otomobildeki Raif D. ve Refika D, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.