Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Okan D'nin kullandığı 24 AAC 567 plakalı kamyonet, Erzincan-Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağı'nda, Erdinç D. idaresindeki 34 EBS 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan kamyonet sürücüsü, araçtaki Mehmet N. ve Ferhat N. ile otomobildeki Raif D. ve Refika D, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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