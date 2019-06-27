Erzincan'da kamyonet devrildi: 5 yaralı

Erzincan'da kamyonet devrildi: 5 yaralı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da kamyonet devrildi: 5 yaralı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.
Cemil Küreli'nin kullandığı 34 GU 9994 plakalı kamyonet, Malatya sınırında yer alan Kemaliye ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada kamyonetteki Nuray, Abdülkadir, Hatice Kübra Küreli ile İlyas ve Behice Ateş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Malatya'daki Arapgir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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