Erzincan'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
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Erzincan'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Erzincan'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

30.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:59
Erzincan'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.


Yüksel Elitaş'ın kullandığı 24 DR 839 plakalı kamyonet Erzincan-İliç kara yolu mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde ayakta tedavi edilirken eşi Sultan ve kızı Berfin Elitaş ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemah Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan ailenin bir yakınlarına taziye ziyaretine gitmek istedikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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