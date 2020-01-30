Erzincan'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
Erzincan'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Erzincan'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Yüksel Elitaş'ın kullandığı 24 DR 839 plakalı kamyonet Erzincan-İliç kara yolu Tuzla mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde ayakta tedavi edilirken eşi Sultan ve kızı Berfin Elitaş ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemah Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan ailenin bir yakınlarına taziye ziyaretine gitmek istedikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.