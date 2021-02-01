Erzincan'da kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı
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Erzincan'da kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı

01.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:28
Erzincan'da kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Erzincan'da kamyonun otomobille çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk 6 kişi yaralındı.

Erzincan'da kamyonun otomobille çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk 6 kişi yaralındı.

Murat Y'nin kullandığı 24 BB 976 plakalı kamyon, Çayırlı-Tercan kara yolu Çadırkaya beldesi yol ayrımında, Hüseyin D. yönetimindeki 25 FA 697 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin D. ile Hatay D. ve otomobildeki Hilal E ile çocukları Duygu, Erbay ve Ecrin, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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