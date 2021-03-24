Erzincan'da kaldırımların bakım onarım çalışmaları devam ediyor
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Erzincan'da kaldırımların bakım onarım çalışmaları devam ediyor

24.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:20
Erzincan'da kaldırımların bakım onarım çalışmaları devam ediyor

Erzincan'da belediye ekiplerince kaldırımların bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Erzincan'da belediye ekiplerince kaldırımların bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler bu kapsamda Karaağaç Mahallesi 778. sokakta kaldırım yenileme çalışması yaptı.

778. sokaktaki kaldırımların zamana bağlı olarak tahrip olmasından dolayı burada yenileme çalışmalarını başlatan ekipler, vatandaşların gün içinde yoğun olarak kullandığı bir sokak olmasından dolayı esnafın mağduriyet yaşamaması için ekseriyetle çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyorlar. Eski kaldırımların sökümü ile birlikte bordür çalışmalarını yapan ekipler, kaldırımlara andezit taş uygulaması yaparak 778. sokak vatandaşların hizmetine sunulacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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