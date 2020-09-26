Erzincan'da kafenin penceresinden atılan paraların kapılması güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan'da kafenin penceresinden atılan paraların kapılması güvenlik kamerasında

26.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:22
Erzincan'da kafenin penceresinden atılan paraların kapılması güvenlik kamerasında

Erzincan'da bir kafeteryanın ikinci katının penceresinden atılan paraları çevreden geçenlerin kapma yarışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'da bir kafeteryanın ikinci katının penceresinden atılan paraları çevreden geçenlerin kapma yarışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu Caddesi üzerinde bulunan kafeteryanın ikinci katında oturan bir kişinin, 10 bin lira olan 50 TL'lik banknotları pencereden savurduğunu görenler para kapma yarışına girdi.

Yoldan geçenlerin cadde üzerindeki paraları kapma yarışı, kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafeterya müşterilerinden Burak Sarıtaş, oturdukları sırada yan masadan kalkan birinin paraları aşağı savurduğunu söyledi.

Manzara karşısında şaşırdıklarını ifade eden Sarıtaş, "İlk kez böyle bir manzaraya şahit olduk. Millet aşağıda paraları topladı." dedi.

Kafeteryada çalışan Turgay Duyan da bir müşterilerinin caddeye doğru para savurduğunu görünce şaşırdığını belirterek, "Arkamı döner dönmez paraların havada yağdığını gördüm. Ben de adamla aşağı indim ama paralar bitmişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özlem Yıldız Aleyna Tilki Deniz Akkaya Candaş Tolga Işık
Spor Okan Buruk Ryan Babel Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ekim Kavga Futbolcu Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da kafenin penceresinden atılan paraların kapılması güvenlik kamerasında - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 14:22:26. #1.15#
title