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Kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da bir kadın öğretmen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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GAZİANTEP (AA) - Erzincan'da bir kadın öğretmen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli öğretmen Ayşegül T. (34), psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kardeşi Ali Nazım T'yi (28) tedavi olmaya ikna etmek için, babasının Erzincan Yenimahalle 301 Sokak'taki evine geldi. Ayşegül T, tedavi için iknaya çalıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ayşegül T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nazım Ali T, polislerce gözaltına alındı.

Ayşegül T'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadın öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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