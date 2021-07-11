Erzincan'da kaçan kurbanlıklar drone ile takip edilip ATV yardımıyla yakalanacak
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Erzincan'da kaçan kurbanlıklar drone ile takip edilip ATV yardımıyla yakalanacak

Erzincan'da kaçan kurbanlıklar drone ile takip edilip ATV yardımıyla yakalanacak
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Erzincan Belediyesince oluşturulan 10 kişilik "kurban yakalama timi", Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanları, kementli atlı görevlilerin yanı sıra drone ve ATV yardımıyla yakalayacak.

Erzincan Belediyesince oluşturulan 10 kişilik "kurban yakalama timi", Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanları, kementli atlı görevlilerin yanı sıra drone ve ATV yardımıyla yakalayacak.

Belediye görevlilerinden oluşturulan tim, Erzincanspor Vedat Çimen Tesisleri'nde eğitimlere başladı. Bayram öncesi 7'si silahlı, biri atlı, biri ATV motorlu, biri de drone kullanıcısı 10 kişilik ekip, kaçan kurbanlıkların doğru ve etkili müdahale teknikleriyle yakalanması için antrenman yapıyor.

Kaçan kurbanlıklara halkayla kement atmayı ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğrenen ekip, günde 2 kez koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar gerçekleştiriyor.

Araçların giremediği dar sokaklarda kaçan kurbanlıkları atlı ekip ve drone ile havadan takip etmeyi hedefleyen tim, bayrama kadar hazırlıklarını tamamlayacak.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat geçirebilmesi için oluşturdukları timin bugün çalışmalara başladığını belirtti.

Paşacı, kent sakinlerinin "Alo 153"ü arayarak yardım istemesi durumunda ekiplerin en kısa zamanda yardıma gideceğini anlattı.

Ekip şefi Ertuğrul Telli de günde 4 saat antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Antrenmanlarımızda koşu, kondisyon, kültür fizik hareketleri yapıyoruz. Ayrıca burada arkadaşlarımıza kement atmayı, havalı silahla atış yapmayı öğretiyoruz." diye konuştu.

Erzincan'da kaçan kurbanlıklar drone ile takip edilip ATV yardımıyla yakalanacak
Erzincan'da kaçan kurbanlıklar drone ile takip edilip ATV yardımıyla yakalanacak
Erzincan'da kaçan kurbanlıklar drone ile takip edilip ATV yardımıyla yakalanacak
Erzincan'da kaçan kurbanlıklar drone ile takip edilip ATV yardımıyla yakalanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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