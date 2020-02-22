Erzincan'da kaçakçılıkla mücadele

22.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:20

Erzincan'da kaçak sigara, kozmetik malzemesi ile bir miktar Afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Ekiplerin, 07-20 Şubat'ta D-100 kara yolundaki Mercan beldesi yol kontrol ve arama noktasında uygulama yaptığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum istikametinden gelen yabancı plakalı araçlarda yapılan arama neticesinde toplam 5 bin 693 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş, konuyla ilgili 17 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Öte yandan piyasa değeri 10.000 TL olan 646 adet gümrük kaçağı kozmetik malzemesi ele geçirilmiş ve 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Aynı uygulama noktasında narkotik detektör köpeği 'Rüzgar' ile yapılan aramalarda yabancı plakalı bir araç içerisinde 24,01 gram Afyon sakızı ele geçirilmiş ve 1 şüpheli hakkında yasal işlem uygulanmıştır."

Kaynak: AA