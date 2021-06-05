Erzincan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Erzincan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Erzincan'da son zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmada 3 şüpheli yakalandı.

Erzincan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'da son zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmada 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kablo hırsızlıklarının meydana geldiği yerleşkelerde güvenlik kameraları incelendi. Şüphelilerin eşkalleri belirlenerek yakalandı, 5 adreste yapılan aramalarda 130 kg bakır elektrik kablosu ele geçirildi.

Başka suçlardan da kayıtları bulunan 3 şüpheli asayiş şubedeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Erzincan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Erzincan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Erzincan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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Erzincan'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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