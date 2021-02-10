Erzincan'da jeotermal saha ihalesi

Erzincan'da bir jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Erzincan'da bir jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın Merkez ilçesi Mertekli Köyü'nde 981,91 hektarlık üç yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Muhammen bedeli 55 bin 992 lira 58 kuruş, geçici teminat bedeli 1680 lira olarak belirlendi. İhale 24 Şubat Çarşamba günü saat 10.30'da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay