Erzincan'da jeotermal saha ihalesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzincan'da jeotermal saha ihalesi

10.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:22
Erzincan'da jeotermal saha ihalesi

Erzincan'da bir jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Erzincan'da bir jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın Merkez ilçesi Mertekli Köyü'nde 981,91 hektarlık üç yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası açık teklif usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Muhammen bedeli 55 bin 992 lira 58 kuruş, geçici teminat bedeli 1680 lira olarak belirlendi. İhale 24 Şubat Çarşamba günü saat 10.30'da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Bülent Turan Pervin Buldan Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Hande Erçel Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Deniz Türüç Cüneyt Çakır Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da jeotermal saha ihalesi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 09:22:36. #1.15#
title