Erzincan'da jeotermal kaynak sahası ihalesi

30.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:16

Erzincan'da bulunan bir jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.

Erzincan İl Özel İdaresinin ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'da bulunan ve ilanda 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabileceği belirtilen jeotermal kaynak sahası, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 18 Aralık 2019 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak.

Kaynak: AA