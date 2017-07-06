Erzincan'da Jeotermal Kaynak Arama Saha İhaleleri

Erzincan merkezde bulunan bazı jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz sahaları 3 yıllığına ihale edilecek.



Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, Erzincan merkezde yer alan 2 bin 234 ve 495 hektarlık jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz sahaları açık teklif usulü ile ihale edilecek.



Geçici teminat bedelleri bin 321 ve 293 lira olarak belirlenen sahaların ihalesi, 26 Temmuz Çarşamba saat 10.30 ve 10.35'te Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.



İstekliler, gerekli belgelerle hazırlayacakları tekliflerini ihale gün ve saatine kadar iletebilecek.