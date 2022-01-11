Erzincan'da jeotermal kaynak arama çalışması yürütülecek!

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da sera ısıtmasında kullanılmak üzere jeotermal kaynak aranacak.

Bu kapsamda Erzincan merkez ilçesindeki sahada 7 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak arama faaliyetleri yürütülecek. Açılacak kuyuların derinliğinin 1000 metre olması planlanıyor. Arama çalışmalarının olumlu sonuçlanması durumunda, kaynak için sıcaklık testleri yapılarak kuyular jeotermal kuyuya dönüştürülecek. Çıkarılacak olan jeotermal kaynak, söz konusu saha içerisinde yapılacak seracılık faaliyeti için ısırtma amaçlı kullanılacak. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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