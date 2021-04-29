Erzincan'da izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurtta karantinaya alındı
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Erzincan'da izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurtta karantinaya alındı

Erzincan'da izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurtta karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Erzincan'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi, cezai işlem uygulandıktan sonra yurtta karantinaya alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Erzincan'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi, cezai işlem uygulandıktan sonra yurtta karantinaya alındı.

Kentte Kovid-19 salgınına karşı yapılan denetimler ve HES kodu sorgulamasında, test sonucu pozitif çıkan ya da temaslı olup da karantinada olması gereken 4 kişinin evinde olmadığı belirlendi.

Polislerce yakalanıp haklarında adli ve idari işlem yapılan 4 kişiye, izolasyon ve karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Bu kişiler daha sonra teslim edildikleri sağlık görevlilerince Erzincan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ait yurdunda karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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