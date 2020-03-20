Erzincan'da itfaiye personelinden vatandaşlara "evde kal" çağrısı Erzincan'da itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Erzincan'da itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri sosyal medya paylaşımlarında, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

İtfaiye çalışanları, ellerinde "Bizler sizin için buradayız. Siz de bizim için evde kalın" yazılı kağıt taşıdıkları fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: AA