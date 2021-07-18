Erzincan'da itfaiye ekipleri kanalizasyona düşen köpek yavrusu için seferber oldu
Erzincan'da kanalizasyon kuyusunda mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Erzincan'da kanalizasyon kuyusunda mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Ergenekon Mahallesi 149. Sokakta bulunan kanalizasyon kuyusuna düşen köpeğin sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Beline bağladığı halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye eri, 2 saatlik çalışma sonucu köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Vatandaşlar, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya