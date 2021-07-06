Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu
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Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu

Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde boş kuyuya düşerek mahsur kalan 3 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde boş kuyuya düşerek mahsur kalan 3 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Akyazı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan boş kuyuya 3 köpeğin düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş kuyuya uzun kıskaçlı çubuk uzatarak yavru köpekleri kurtardı.

Vatandaşlar, köpekleri kurtarmak için seferber olan itfaiye personeline teşekkür etti.

Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu
Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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