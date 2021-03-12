Erzincan'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi
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Erzincan'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

12.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:01
Erzincan'da

Erzincan'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Erzincan'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sosyal Bilimler Lisesinin, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında bir konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Makas, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı hakikaten her kıtasında, her mısrasın da hatta ve hatta her harfinde aziz milletimize mesajlar veren ama bir taraftan da aziz milletimizin kahramanlığını ve geçmişini anlatan bir marş. Bu millet tarih sahnesinde var oldu olalı hakka tapan, hakkın yanında yer alan dolayısıyla batıla ve karanlığa karşı hakkı, aydınlığı savunan bir millet oldu."

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da "(Korkma) diye başlayıp sonucunda Türk milletinin bağımsızlık karakterini yansıtan bir şiiri bu millete hediye eden Mehmet Akif Ersoy üstadımızı hürmet saygı ve rahmetle anıyoruz. Yazılmış olan İstiklal Marşı'nın içeriğindeki o hassasiyeti hisseden, hayatına tatbik eden her Türk ferdini hürmet ve saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un "Bülbül" isimli şiirinin okunduğu ve hayatından kesitlerin anlatıldığı programda, öğrencilerin canlandırdığı "Küfe" adlı manzume ilgi gördü.

Programa, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, kurumların müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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