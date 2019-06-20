Erzincan'da işçileri taşıyan minibüs bariyere çarptı: 7 yaralı

Erzincan'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan Selim Yıldız (37) idaresindeki 24 DH 707 plakalı minibüs, Çayırlı-Tercan kara yolu Gökçe köyü mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan Ahmet Yıldız (57), İhsan Şimşek (47), Mikail Aruk (61), Emrah Keleş (39) ve Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen Habib Haydari (27) ile Baz Muhammed yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA