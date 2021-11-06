Erzincan'da inşaattan düşen kişi ağır yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir inşaatın üçüncü katından düşen genç ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatın 3'üncü katında arkadaşlarıyla oturan Serhat A. (23), henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu yerden beton zemine düştü.

İhbar üzerine, belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Serhat A, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kordonu çekilen inşaat alanında polis ekipleri inceleme başlatırken olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Serhat A'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.