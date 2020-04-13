Erzincan'da inşaattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede öldü
Erzincan'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
13.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:48
Erzincan'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kentte 7 Nisan'da Gülabibey Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 25 yaşındaki işçi Muhammet Şeker, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Şeker, arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım servisine alınan Şeker, bir haftalık yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.
Şeker'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna alındı.
Kaynak: AA