Erzincan'da inşaatlardan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
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Erzincan'da inşaatlardan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da inşaatlardan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzincan'da inşaatlardan elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Erzincan'da inşaatlardan elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son günlerde kentte yapımı süren inşaatlarda kullanılacak elektrik kablolarının çalınması olayları üzerine bu suçun yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İncelemeler sonucu hırsızlık olaylarıyla ilgisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla kentteki 5 farklı adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda, şüpheliler H.H.S. (25), A.Ç. (20) ve M.E.T. (26), gözaltına alındı.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda 130 kilogram bakır elektrik kablosu ele geçirildi.

Çaldıkları bakır elektrik kablolarının bir bölümünü sattıkları anlaşılan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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