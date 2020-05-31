Erzincan'da inşaat kazısında savaş döneminden kaldığı tahmin edilen kemikler bulundu
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Erzincan'da inşaat kazısında savaş döneminden kaldığı tahmin edilen kemikler bulundu

Erzincan'da inşaat kazısında savaş döneminden kaldığı tahmin edilen kemikler bulundu Erzincan'da bugün yapılan inşaat kazısında tarihe 93 harbi olarak geçen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından kaldığı tahmin edilen kemikler bulundu.

31.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:43

Erzincan'da inşaat kazısında savaş döneminden kaldığı tahmin edilen kemikler bulundu

ERZİNCAN - Erzincan'da bugün yapılan inşaat kazısında tarihe 93 harbi olarak geçen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından kaldığı tahmin edilen kemikler bulundu.

Erzincan merkeze 8 kilometre mesafedeki Çukurkuyu'da dağın yamacında yapılan inşaat kazısında insan kafatası ve çok sayıda kemik parçası bulundu. İş makinesiyle yapılan kazıda kemiklere rastlanılması üzerine durum jandarmaya bildirildi. Cumhuriyet Savcısının nezaretinde yapılan olay yeri incelemesinde bulunan kemikler toplanılarak bez torba içerisine konuldu. Savcının talimatıyla inşaat alanındaki kazı çalışması geçici süre durdurularak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü yetkilileri konu hakkında bilgilendirildi.

Araştırma sonunda gerçek ortaya çıkacak

Öte yandan çıkan kafatası ve kemiklerin 93 harbi olarak tarihe geçen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından kaldığı düşünülürken Erzincan Keklikkayası Mahalle Muhtarı Güngür Dağdeviren, "Çukurkuyu'ya ait toplu konut inşaat çalışması yapılırken mevcut alanda kemikler çıktı. Bu kemiklerin ne zamana ait olduğunu bilmiyoruz. Eski yaşlılara sorduk herhangi toplu mezarlık falan olduğunu bilmiyorlar. Araştırma yapılıyor" dedi.

Erzincan'da inşaat kazısında savaş döneminden kaldığı tahmin edilen kemikler bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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