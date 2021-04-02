Erzincan'da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı
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Erzincan'da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

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Erzincan'da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

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İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Salonu'nda düzenlenen toplantı kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik tarafından korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalara yönelik katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verildi.

Yapılan sunumun ardından il genelinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları ve ilde ki salgın yayılım hızının en az seviyeye indirilmesi maksadıyla alanında uzman hekimlerin tavsiye ve önerileri, karşılıklı görüş alışverişi ile değerlendirildi.

Vali Mehmet Makas, korona virüs salgınının ilde alınan birçok önleme rağmen büyük bir hızla arttığını hatırlatarak, bu kapsamda vatandaşlardan Sağlık Bakanlığının ve sağlık uzmanlarının uyarı ve önerilerini rehber olarak kabul etmelerini ve bu süreçte tedbir ve kurallara uyulması noktasında her zamankinden çok daha duyarlı olunmasını istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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