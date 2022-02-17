Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Vali Mehmet Makas, Erzincan'da her ay düzenli olarak gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ile Kaymakamlar Toplantısına başkanlık etti.

İl genelinde alınan güvenlik ve asayiş tedbirlerine ilişkin konuların ele alındığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Vali Makas, ilçelerdeki son durum hakkında kaymakamlardan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Mehmet Makas'ın başkanlığında, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutan vekilinin katılımıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa