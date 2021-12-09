Erzincan'da İl Güvenlik, Asayiş Koordinasyon ve Kaymakamlar toplantısı düzenlendi - Haberler
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Erzincan'da İl Güvenlik, Asayiş Koordinasyon ve Kaymakamlar toplantısı düzenlendi

Erzincan'da İl Güvenlik, Asayiş Koordinasyon ve Kaymakamlar toplantısı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzincan'da İl Güvenlik, Asayiş Koordinasyon toplantısı ve Kaymakamlar toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da İl Güvenlik, Asayiş Koordinasyon toplantısı ve Kaymakamlar toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı.

Düzenlenen toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliği adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısının ardından ilçelerdeki son durum hakkında ilçe kaymakamları ile toplantı gerçekleştiren Vali Makas, kaymakamlardan ilçelerindeki son durum hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısına, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da İl Güvenlik, Asayiş Koordinasyon ve Kaymakamlar toplantısı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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