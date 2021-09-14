Erzincan'da iki yıl önce temeli atılan 'akıllı hastane'nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor - Haberler
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Erzincan'da iki yıl önce temeli atılan "akıllı hastane"nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel
Erzincan'da iki yıl önce temeli atılan

Erzincan'da "akıllı hastane" modeli ile tasarlanan, kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlaması hedeflenen yeni devlet hastanesinin inşaatı, yüzde 70 oranında tamamlandı.

Erzincan'da "akıllı hastane" modeli ile tasarlanan, kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlaması hedeflenen yeni devlet hastanesinin inşaatı, yüzde 70 oranında tamamlandı.

Kentin Karaağaç Mahallesi'nde 2019 yılında yapımına başlanan 140 bin metrekare kapalı alana sahip 500 yataklı modern hastanenin bitirilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentin yanı sıra Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenen hastanede kullanılan izolatörlerle, deprem ve afet durumlarında da kesintisiz sağlık hizmeti sürdürülmesi hedefleniyor.

Vali Mehmet Makas, bölgenin sağlık alanındaki önemli ölçüde ihtiyacını karşılayacak hastanenin inşaatını inceledi.

Firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Makas, inşaat personeline kolaylık diledi. Firma yetkilisi Özgür Peker de inşaatının yaklaşık yüzde 70 oranında tamamlandığını belirterek, projenin en kısa zamanda bitirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Erzincan'da iki yıl önce temeli atılan akıllı hastane nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

Erzincan'da iki yıl önce temeli atılan akıllı hastane nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

Erzincan'da iki yıl önce temeli atılan akıllı hastane nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

Erzincan'da iki yıl önce temeli atılan akıllı hastane nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor

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AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzincan'da iki yıl önce temeli atılan 'akıllı hastane'nin tamamlanması için çalışmalar sürüyor - Haberler
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