Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

26.01.2020 19:12 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:30

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kerim Acar'ın (29) kullandığı 24 AAL 140 plakalı otomobil, Mengüceli Mahallesi Kamu Lojmanları girişindeki kavşakta Ahmet Sevinç (24) idaresindeki 55 ABT 770 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle bir evin bahçesine savrulan otomobilde sürücü Kerim Acar, eşi Elif Acar (27) ile Hatice (51) ve Batuhan Mete (20) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA