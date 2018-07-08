Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mehmet Kolaç idaresindeki 34 VP 5339 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Heybeli köyü yol ayrımında, Cevat Bilgin'in kullandığı 58 BT 307 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.


Sağlık ekiplerince Erzincan'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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