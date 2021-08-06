Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir bebek yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında bir bebek yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Muhammet Sefa Aksakal (29) yönetimindeki 34 FMY 39 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı kavşağı mevkisinde Recai Tok (39) idaresindeki UL TC 2429 yabancı plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Aksakal idaresindeki araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için itfaiye ve AFAD'dan yardım istedi.

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılan her iki sürücü ile Makbule Özge Aksakal (29), Beril Aksakal (1), Bekir Asaf (7), Asel (4) ve Sümeyra Arasoğlu (33) ile Hanım Balaban (55) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Beril Aksakal kurtarılamadı. Diğer yaralıların da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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