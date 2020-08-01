Erzincan'da iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı Yaralıların ambulansa alınarak götürülmesi Kaza yerinden genel ve detay görüntü Kaza yerinde polis ekiplerin inceleme yapması Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Yaralıların ambulansa alınarak götürülmesi Kaza yerinden genel ve detay görüntü Kaza yerinde polis ekiplerin inceleme yapması Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaynak: AA