Erzincan'da içme sularının yetersiz olduğunu öne süren bazı mahalle sakinleri yol kapatma eylemi yaptı

Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, içme sularının yetersiz olduğunu iddia ederek kara yolunu 1 saat ulaşıma kapattı.