Erzincan'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

Erzincan'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan merkez ve Üzümlü ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 4 zanlı yakalandı.

Erzincan merkez ve Üzümlü ilçelerinde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 4 zanlı yakalandı.

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"26 Şubat - 25 Nisan 2021 tarihleri arasında; 2 kamu kuruluşundan hırsızlık, 2 bağ evinden hırsızlık ve 1 köpek hırsızlığı meydana gelmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayların aydınlatılmasına yönelik olarak İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışmalara başlanılmıştır.

Devam eden 3 aylık detaylı ve titiz çalışmalar sonucunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Mayıs 2021 tarihinde yakalanan 4 şüpheli hırsızlık olaylarını işlediklerini itiraf etmişlerdir.

Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilmiş olup, şüpheliler S.S., Y.A., I.A. ve E.D. 30.05.2021 tarihinde Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların süratle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kamyonetten kaçan manda şehri birbirine kattı
Kamyonetten kaçan manda şehri birbirine kattı
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler! Yasakları hiçe sayıp doğum günü kutladılar
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntüler! Yasakları hiçe sayıp doğum günü kutladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Demet Evgar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 23:36:30. #1.15#

title