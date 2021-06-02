Erzincan'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli, JASAT dedektiflerince yakalandı

Erzincan'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince gözaltına alındı.

Erzincan'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzincan kent merkezi ile Üzümlü ilçesinde 26 Şubat - 25 Nisan 2021 arasında iki kamu kuruluşu, iki bağ evi ve bir köpek hırsızlığı olayıyla ilgili savcılık talimatıyla Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, yürüttükleri 3 aylık titiz çalışma sonucu olayın failleri olduklarını değerlendirdiği S.S, Y.A, I.A. ve E.D'yi operasyonla yakaladı.

Çalınan malzemeleri sahiplerine teslim eden ekipler, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir