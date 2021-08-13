Erzincan'da heyelan nedeniyle 2 ilçe arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı
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Erzincan'da heyelan nedeniyle 2 ilçe arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da heyelan nedeniyle 2 ilçe arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Çayırlı ve Otlukbeli ilçeleri arasındaki kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Erzincan'ın Çayırlı ve Otlukbeli ilçeleri arasındaki kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentte etkili yağışın ardından, kara yolunun Otlukbeli ayrımında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, suyla sürüklenerek yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Heyelan sırasında bölgeden geçen bir araçta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine jandarma, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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