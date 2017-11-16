Erzincan'da her KYK'lı bir fidan dikti

Erzincan'da her KYK'lı bir fidan diktiERZİNCAN - Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında fidan dikim çalışması yaptı.