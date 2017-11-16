Erzincan'da Her Kyk'lı Bir Fidan Dikti
Erzincan'da her KYK'lı bir fidan diktiERZİNCAN - Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında fidan dikim çalışması yaptı.
Erzincan'da her KYK'lı bir fidan dikti
ERZİNCAN - Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında fidan dikim çalışması yaptı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 10 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan protokol uyarınca KYK Erzincan İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrenciler Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan KYK Ormanı'nda yeni fidanları toprakla buluştururken geçen sene diktikleri fidanların bakımını yaptılar ve kuruyan fidanları yenileriyle değiştirdiler.
Ağaç, orman sevgisi ve yeşilin yaşatılması konusunda gençlerde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı etkinlikte KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı kadar ağacın toprakla buluşturulması hedefleniyor.
Her KYK'lı Bir Fidandır sloganıyla işe koyulan KYK'lı gençlerin geleceğe umut olma çabaları takdire şayandı. KYK'lı gençler yazdan kalma bir günün ve açık havanın tadını çıkarırken fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını ve beraberinde gelen mutluluğu yaşadılar.
Ağaç dikme etkinliği sürecinde ve sonunda duygularını dile getiren öğrenciler fidanlarla toprağı buluşturmanın ne kadar ulvi bir görev olduğundan, yeryüzündeki yeşil alanların artırılmasında paylarının bulunmasının verdiği gururdan bahsettiler. Etkinliği düzenleyen Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na şükranlarını sunan KYK'lı gençler ağaç dikme etkinliklerinin artarak devam etmesini talep ettiler.
Programda söz alan KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek 2016-2017 eğitim öğretim yılında Her KYK'lı Bir Fidandır sloganıyla başlayan ağaç dikme etkinliğinin bu eğitim öğretim yılında da hız kesmeden devam edeceğini ve dikilen fidanların bakımlarının belirli periyotlarla yapılacağını belirten Sarıçiçek, programa katılan tüm öğrencilere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na,hem KYK çalışanlarına hem de Orman ve Su İşleri Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.
Öğrenciler, bu desteği sağlayanlara teşekkür ederek; "Bugün yaptığımız etkinlikte KYK yurt müdürlüklerine çok teşekkür ederiz. Geçen sene de yaptığımız bu ağaçlandırma da bugün benim iki tane ağacım oldu. Bunun için ben herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni neslimize artık daha güzel bir yaşam alanı sunuyoruz. Gerçekten çok eğlendik. Böyle etkinlikleri çok severim. Gerçekten hem eğlendik hem stresimizi attık. Toprakla haşır neşir olmak her öğrenciye tavsiye ediyorum. Sonuçta her KYK'lı bir fidandır" dediler.