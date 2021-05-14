Erzincan'da hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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Erzincan'da hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Erzincan'da hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da Afganistan uyruklu iki kişi arasında, merada hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da Afganistan uyruklu iki kişi arasında, merada hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kemah ilçesine bağlı Olukpınar köyüne ait merada Afganistan uyruklu M.A ile Ö.A arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan M.A, olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen M.A, ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Gözaltına alınan Ö.A, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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